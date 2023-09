Tabbiani non si abbatte: “Ai ragazzi ho detto di tornare a casa a testa alta”

Le parole del tecnico rossoazzurro

CATANIA – È un dopopartita dal sapore amaro. Lo 0-2 subito dal Foggia fa male non solo (e non tanto) in termini di risultato: bensì perchè è un pugno allo stomaco all’ambizione di una squadra che, all’improvviso, scopre conoscere la fine dell’innocenza.

A mister Tabbiani il compito di rimediare. E di tentare di raddrizzare la barca. “Oggi è mancato il gol – spiega in salastampa il tecnico etneo -. E’ chiaro che, in questo momento, gli episodi non vanno a nostro favore. Io sostengo che, con queste prestazioni, è impossibile non portare avanti un percorso positivo. Nel lavoro iniziale conta avere un’identità ed è quello che stiamo cercando di costruire”.

“L’allenamento che svolgiamo durante la settimana è orientato alla prestazione. Io comprendo che vale il risultato e capisco che tutto venga offuscato dal risultato: ma dall’altra parte va valutata anche la prestazione perchè prestazioni del genere mi dicono che porteranno anche ai risultati. Io giovedì ero molto preoccupato: non stasera, ho visto i ragazzi stremati perchè avevano dato tutto. Io non cerco alibi”.

“A testa alta”

“Ai ragazzi ho detto di tornare a casa a testa alta. È normale che siamo delusi ma fino al novantesimo la squadra ci ha provato in tutti i modi. Abbiamo preparato la partita in un determinato modo ed ai ragazzi ho poco dire se non quello di non abbattersi. Siamo usciti tra i fischi? Sì, è vero ma abbiamo dato tutto.

Obiettivamente, una squadra che in casa colpisce cinque pali in tre partite, ci dice che prima o poi la fortuna girerà anche per noi. Ma è chiaro che dobbiamo concretizzare di più”.

Rabbia ed energia

“Nel primo tempo abbiamo condotto una partita in modo dominante. Quello che dobbiamo essere bravi ad analizzare è che queste prestazioni non sono reali rispetto al risultato. I ragazzi vadano a letto arrabbiati me questa rabbia va trasformata già domenica in energia”.

Per la cronaca, domenica il Catania affronta in trasferta la Casertana. Una sfida, manco a dirlo, già determinante per la classifica.