Tamajo: “Almaviva una priorità, nessuno deve rimanere indietro”

"Stiamo esercitando pressioni sul governo nazionale affinché venga concessa la proroga della cassa integrazione"

PALERMO – “La vicenda degli ex lavoratori di Almaviva rappresenta una priorità per il governo regionale. Stiamo seguendo con la massima attenzione gli sviluppi e ci stiamo adoperando affinché nessuno venga lasciato indietro”, lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo.

“In queste ore, insieme al presidente Schifani, stiamo esercitando forti pressioni sul governo nazionale affinché venga concessa la proroga della cassa integrazione, che abbiamo già chiesto e che è essenziale per garantire un sostegno economico a questi lavoratori e alle loro famiglie. La scadenza del 31 dicembre non può segnare un punto di rottura, ma deve rappresentare un’opportunità per trovare soluzioni strutturali che garantiscano un futuro stabile”.

Tamajo ha ribadito l’impegno della Regione Siciliana nel continuare il dialogo con le istituzioni romane e con le parti sociali per individuare misure concrete di supporto e percorsi di reinserimento lavorativo. “Non possiamo permettere che questa crisi si trasformi in una tragedia sociale. Serve un’azione condivisa e noi siamo pronti a fare la nostra parte”, ha concluso.