Tamajo: “Dubai opportunità, pronti a investire su start-up”

"Vogliamo lavorare con i giovani per definire al meglio la direzione degli investimenti"

PALERMO – “Il mio assessorato ha risorse importanti da destinare all’innovazione e allo sviluppo delle imprese siciliane. Vogliamo lavorare assieme alle associazioni di categoria e soprattutto ai giovani, per definire al meglio la direzione degli investimenti, così da sostenere le nostre aziende e cogliere anche le opportunità offerte dal mercato internazionale. Dubai, per esempio, rappresenta un hub strategico per l’export e l’internazionalizzazione e la Sicilia deve essere pronta a giocare un ruolo da protagonista. Nei prossimi giorni avvieremo una programmazione condivisa per mettere a disposizione fondi destinati a start-up e a progetti imprenditoriali nei Comuni e nelle Città metropolitane, attraverso una serie di bandi mirati che possano incentivare nuove iniziative e consolidare la competitività del nostro territorio”.

Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, intervenendo alla conferenza “Dubai: hub dell’area MENASA” che si è svolta oggi nella sede di Palermo di Sicindustria.

L’evento, organizzato dall’associazione degli industriali in collaborazione con la Camera di commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti, ha fornito alle imprese siciliane una panoramica sulle opportunità offerte dal mercato di quella regione, evidenziando il ruolo strategico di Dubai come centro nevralgico per Medio Oriente, Nord Africa e Asia meridionale (MENASA). L’assessore ha rivolto un saluto al direttore generale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, Roberta De Santis, riconoscendo il ruolo fondamentale dell’organismo nel facilitare le relazioni tra le imprese siciliane e il mercato emiratino.