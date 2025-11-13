 Tamajo: "Indotto ex Fiat, chiesta la proroga del sostegno al reddito"
Tamajo: “Indotto ex Fiat, chiesta la proroga del sostegno al reddito”

L'assessore regionale alle Attività Produttive parla della nota inviata al Mit
l'annuncio
di
1 min di lettura

PALERMO – L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, rende noto che a seguito della nota inviata nei giorni scorsi al Mimit, al ministero della Famiglia e anche del Lavoro, è stato confermato che la richiesta di proroga del sostegno al reddito per i 34 ex lavoratori della Bienne Sud (indotto ex Fiat Termini Imerese) è stata ufficialmente trasmessa all’Ufficio legislativo competente.

Ex Fiat, le parole di Tamajo

“Questo passaggio — dice Tamajo — è un segnale importante. Non ho mai smesso di seguire questa vertenza. Il governo Schifani è saldamente accanto ai lavoratori e continuerà a sostenerli in ogni sede. La Regione non accetterà che vengano create disparità tra chi è stato colpito dalla stessa crisi produttiva”.

