Pioggia di milioni sulle zone industriali della Sicilia, ecco i finanziamenti

L'annuncio di Tamajo. Saranno usati per l'urbanizzazione e le strade

PALERMO – “La Regione sta finanziando con 14 milioni di euro l’attuazione di progetti esecutivi nelle zone industriali della Sicilia”. Lo annuncia Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive, al termine della riunione con i commissari delle Zone economiche speciali nell’Isola, Carlo Amenta (Sicilia occidentale) e Alessandro Di Graziano (Sicilia orientale).

La divisione dei fondi

La maggior parte dei fondi (11 milioni su 14) saranno destinati a delle iniziative che riguardano l’urbanizzazione e l’adeguamento di strade delle aree industriali. Tamajo spiega che ne verranno destinati “8 alla zona di Carini nel Palermitano, 1,2 milioni a quella di Catania, 1,2 a quella di Acireale e 580 mila euro per Francofonte, nel Siracusano”.

“Garanzie anche sugli altri 3 milioni”

“La selezione degli interventi – ha aggiunto – avviene a seguito di un’interlocuzione con i commissari delle Zes e con l’Irfis, in modo da finanziare il maggior numero di servizi ed interventi possibili in diverse aree industriali dell’Isola. Inoltre, ho già avuto rassicurazioni e garanzie dall’assessore all’Economia, Marco Falcone, sullo stanziamento dei restanti 3 milioni di euro, indispensabili per completare altre opere. Continuiamo a procedere spediti con i progetti nelle zone Zes, in attesa che da Roma si definisca la nuova struttura unica per la gestione delle aree industriali. Aspettiamo di capire, però, quale sarà il ruolo delle Regioni che possono essere un valido strumento per l’istruzione delle pratiche e l’attrazione degli investimenti. Sono sicuro che nel prossimo decreto il ministro Fitto chiarirà i compiti e assicurerà nuove risorse”, ha concluso l’assessore.