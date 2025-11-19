Tamajo: “Innovare e fare sistema per il futuro della Sicilia”

L'intervento durante il premio Innovazione 2025 all'università di Palermo

PALERMO – “Quello di oggi è uno dei momenti più importanti del Pis: nel Bootcamp si lavora sul serio, si costruiscono competenze e nascono le imprese di domani”.

Lo ha detto l’assessorato regionale alle Attività produttive, Edy Tamaio, partecipando, al dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’università di Palermo, al Bootcamp early stage del premio Innovazione Sicilia 2025

Abbiamo creduto in questo progetto fin dalla prima ora, perché la Sicilia aveva bisogno di un luogo in cui far dialogare davvero università, startup, imprese e istituzioni. Il tema di quest’anno, fare sistema, è la chiave di tutto: da soli si sopravvive, insieme si crescerà”.

“Il premio Innovazione Sicilia 2025 – ha aggiunto – conferma anche quest’anno una partecipazione altissima e un ecosistema sempre più dinamico. Idee, tecnologie, talenti e competenze stanno creando un movimento che guarda al futuro con concretezza e ambizione”.

“La Regione Siciliana continua così a puntare su percorsi che mettono al centro giovani, startup e imprese, accompagnandoli verso mercati nazionali e internazionali con strumenti sempre più moderni e con una visione chiara: l’innovazione non è una scelta, è la strada obbligata per far crescere la Sicilia”.