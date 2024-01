Tamajo sul Pnrr: “È un capitolo cruciale per la storia della Sicilia”

Le parole dell'assessore regionale

PALERMO – “Il connubio tra i comuni e il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta un capitolo cruciale nella storia dello sviluppo della Sicilia”. Lo ha detto Edy Tamajo, assessore regionale delle Attività produttive, intervenuto al convegno che si è svolto all’assemblea regionale siciliana dal titolo “I Comuni come leva di sviluppo attraverso il Pnrr”, organizzato da Quater srl.

“La nostra Regione è ora chiamata a unirsi in un impegno comune per plasmare il proprio futuro attraverso una visione integrata e sostenibile. Attraverso il coinvolgimento attivo dei comuni. – ha aggiunto – La promozione dell’impresa locale, la valorizzazione delle competenze, la sostenibilità ambientale sono gli elementi chiave che ci guideranno in questo viaggio. Aspettiamo a giorni il decreto legge, al quale il governo Meloni sta lavorando d’intesa con tutte le amministrazioni interessate e gli enti attuatori, finalizzato proprio a facilitare ed accelerare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel nuovo piano”.