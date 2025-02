Gli agenti lo hanno intercettato per un normale controllo

CATANIA – È stato trovato con 100 grammi di marijuana nascosti in auto, durante un controllo della polizia. L’uomo, un catanese di 47 anni, è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale lungo la tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo di San Giovanni Galermo.

La polizia lo ha intercettato chiedendogli i documenti. Lui ha collaborato, forse – secondo gli agenti – sperando che il controllo potesse limitarsi alle consuete verifiche relative al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Il controllo nelle banche dati

In realtà, una volta identificato, i poliziotti hanno avuto modo di constare che il 47enne risultava inserito nella banca dati, con diversi precedenti per droga.

Per questo, gli agenti della Stradale hanno voluto approfondire il controllo, eseguendo una perquisizione personale estesa al veicolo. A quel punto hanno rinvenuto una busta in plastica contenente 100 grammi di marijuana, giù suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Il bilancino

Insieme alla droga, che era stata nascosta sotto al sedile anteriore, è stato trovato un bilancino di precisione, a conferma – secondo gli inquirenti – dell’attività di spaccio. Un campione della droga trovata è stato sottoposto a controllo utilizzando un kit in dotazione alle pattuglie della Polizia Stradale, che consente attraverso un liquido di supporto colorimetrico di individuare la natura della sostanza.

Il reagente a contatto con la sostanza sequestrata ha assunto la colorazione ambrata, segnale di positività al principio attivo della cannabis. La polizia ha sequestrato tutto e arrestato il 47enne per spaccio.