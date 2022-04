Tangenziale, incidente tra cinque auto ai Paesi etnei: traffico in tilt

Scontro tra cinque veicoli, due persone ferite. Accertamenti in corso.

CATANIA – Quattro autovetture sono entrate in collisione all’altezza dello svincolo Paesi Etnei della tangenziale ovest di Catania, in direzione Messina. Il traffico è fortemente rallentato e le code sono già chilometriche. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento: almeno un veicolo è completamente accartocciato, stretto tra altri due. Due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità, che al momento risulta completamente in tilt già diversi chilometri prima del casello di San Gregorio. Nel luogo dell’incidente, poco dopo le 17.30 di oggi, sono intervenuti anche gli uomini del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania.

Uno dei due feriti è stato estratto dai pompieri dall’abitacolo di una Fiat Panda ed è stato immediatamente consegnato ai sanitari del 118 presenti sul posto. Sulla tangenziale ci sono, inoltre, gli agenti della polizia stradale che stanno effettuando i rilievi per accertare le cause dell’impatto e coadiuvare l’Anas nella gestione della viabilità.