Tango presidente Anm, Re: “Orgogliosi che un siciliano arrivi ai vertici della giustizia”

"Nomina che premia le sue qualità e la sua esperienza"

PALERMO – “Siamo orgogliosi e felici che un figlio della Sicilia sia arrivato ai vertici della giustizia nazionale, la nomina di Tango è un riconoscimento meritato per sue capacità e per la sua esperienza” . Lo ha detto la presidente del Movimento nazionale per la gentilezza, Natalia Re.

“Come Movimento, promuoviamo da sempre la cultura della responsabilità civile, del rispetto reciproco e della trasparenza, valori che trovano riscontro nel percorso del nuovo Presidente. Le radici siciliane del presidente Tango aggiungono un ulteriore legame simbolico con la nostra comunità. Il Movimento Italiano per la Gentilezza interpreta questa nomina come un’opportunità per rafforzare i principi di equità, trasparenza e correttezza nella vita pubblica, confermando che competenza e

attenzione ai valori etici possono e devono andare di pari passo”.

“Da anni il Movimento promuove iniziative culturali, educative e sociali volte a costruire una società più inclusiva e rispettosa. La nomina del dottore Tango è considerata un esempio concreto di come la magistratura possa operare con rigore e attenzione ai principi etici, rappresentando un modello per le nuove generazioni e per tutti i cittadini. Il Mig – conclude – augura al Presidente Tango un mandato proficuo, capace di consolidare il ruolo della giustizia come pilastro di una società più equa, responsabile ed indipendente”.