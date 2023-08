Taormina, dimessa la 12enne operata alla aorta mentre era in vacanza

L'operazione è stata effettuata nell'ospedale della Perla dello Ionio

TAORMINA – È stata dimessa, dopo due settimane di degenza, dall’ospedale di Taormina la 12enne che ha avuto un problema all’aorta discendente mentre era in vacanza a Modica, nel Ragusano.

La ragazza è stata operata con un intervento salva vita nel Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo Bambino Gesù dell’ospedale della Perla dello Ionio.

“La storia della bimba – ha commentato il primario del centro, Sasha Agati – è entrata nel cuore di tutti ed ha lasciato, a mio avviso, un segno indelebile nella sanitá siciliana. La testimonianza della madre, Letizia Rivolta, il calore di chi li ha accolti in un momento in cui il sottile filo della speranza stava per spezzarsi. Oggi è dunque il giorno in cui la dodicenne riabbraccia la vita e di questo siamo estremamente felici”.