Taormina, Angelo Duro imbratta i “suoi” manifesti. De Luca: “Testa di…”

Il sindaco apostrofa il comico come "troglodita". E potrebbe arrivare anche una multa

TAORMINA – E’ scontro tra il comico Angelo Duro e il sindaco di Taormina, Cateno de Luca. La diatriba è sorta dopo la pubblicazione da parte di Duro di un video in cui imbratta i suoi stessi manifesti, esposti nella rinomata località ionica, con dei simboli fallici. Duro domani si esibirà nel Teatro Antico di Taormina con lo spettacolo “Sono cambiato”. Ma resta un grosso punto interrogativo. Il suo gesto infatti ha scatenato la reazione del sindaco De Luca che non ha gradito affatto. Il primo cittadino ha risposto su FB con un video in cui si interroga sul gesto di Angelo Duro e solleva dubbi sull’opportunità di concedere l’utilizzo del prestigioso Teatro Antico di Taormina per la performance dell’artista.

I toni, neanche a dirlo, sono accesi. “Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro?” – si chiede sui social il sindaco – E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo”, ha tuonato De Luca. “Guardate cosa si è permesso di fare. Pensa di pisc… in testa e noi dovremmo pure pagarlo. Guardatelo nella sua pagina. E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo! Non so che fa questo testa di c… di professione. Di sicuro la sua ironia non può farla nella mia città”, ha annunciato. Vedremo come andrà a finire.