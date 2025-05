Taormina, fatto brillare il costone roccioso di via Garipoli

Operazioni portate a termine questa mattina

TAORMINA (MESSINA) – Fatto brillare questa mattina dagli artificieri il costone roccioso che incombeva sulla via Garipoli, principale strada di accesso a Taormina, chiusa al traffico da settimane.

Le operazioni, che hanno comportato anche l’evacuazione di alcune abitazioni nella zona sottostante e la chiusura temporanea dell’A18 nel tratto compreso tra il casello di Calcarone a Giardini Naxos e quello di Spisone a Taormina, si sono già concluse.

Il Consorzio per le autostrade siciliane ha comunicato che in direzione Catania è stata rimossa uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina. Stessa cosa in direzione Messina allo svincolo di Giardini Naxos.

Le operazioni sono state realizzate dal cantiere per il raddoppio ferroviario. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha annunciato che la via Garipoli potrebbe essere riaperta anche dal 14, 15 giugno prossimi in netto anticipo, quindi, su quanto finora previsto.