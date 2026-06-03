Taormina, le urla e i ragazzi travolti: video choc

Il video postato da Cateno De Luca, le immagini registrate da un telefonino

TAORMINA – Le grida, poi un’auto di grossa cilindrata che accelera e si dirige verso un gruppo di ragazzi: alcuni vengono travolti come birilli. Ancora grida. E paura.

Il video choc di una serata davanti alle discoteche sul mare di Taormina è stato postato su facebook dal sindaco Cateno De Luca, che parla di tentato omicidio.

Taormina, il video choc

Guardando alla moviola le immagini, si notano momenti di confusione iniziale, poi l’auto che si allontana, cambia senso di marcia e accelera al massimo verso i giovani.

“Chiederò l’immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video e il nome di quel pazzo che guidava la macchina. Coloro che sanno e hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino”, aveva scritto De Luca domenica sera.

Poi un nuovo annuncio in mattinata: “Sanno chi sei, stanno già venendo a prenderti”. Alludendo all’intervento, imminente, delle forze dell’Ordine.

Gli interrogatori dei testimoni si sono conclusi alle 5.30 stamattina, le indagini sono condotte dalla polizia. “Questo balordo – ha concluso De Luca – deve essere arrestato”.