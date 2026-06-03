 Taormina, le urla e i ragazzi travolti: video choc
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Taormina, le urla e i ragazzi travolti: video choc

Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Il video postato da Cateno De Luca, le immagini registrate da un telefonino
tragedia sfiorata
di
1 min di lettura

TAORMINA – Le grida, poi un’auto di grossa cilindrata che accelera e si dirige verso un gruppo di ragazzi: alcuni vengono travolti come birilli. Ancora grida. E paura.

Il video choc di una serata davanti alle discoteche sul mare di Taormina è stato postato su facebook dal sindaco Cateno De Luca, che parla di tentato omicidio.

Taormina, il video choc

Guardando alla moviola le immagini, si notano momenti di confusione iniziale, poi l’auto che si allontana, cambia senso di marcia e accelera al massimo verso i giovani.

“Chiederò l’immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video e il nome di quel pazzo che guidava la macchina. Coloro che sanno e hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino”, aveva scritto De Luca domenica sera.

Poi un nuovo annuncio in mattinata: “Sanno chi sei, stanno già venendo a prenderti”. Alludendo all’intervento, imminente, delle forze dell’Ordine.

Gli interrogatori dei testimoni si sono conclusi alle 5.30 stamattina, le indagini sono condotte dalla polizia. “Questo balordo – ha concluso De Luca – deve essere arrestato”.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI