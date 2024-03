Il Comune attacca la Fondazione: “Azione per riavere la sede”

Il sindaco De Luca si è rivolto a un avvocato

PALERMO – Ancora dissidi tra la fondazione Taormina Arte Sicilia e l’amministrazione del sindaco, Cateno De Luca.

Lo scontro

La Giunta ha, infatti, dato incarico all’avvocato Davide La Rosa, per rientrare in possesso dei locali dell’ex Pretura di corso Umberto, attualmente sede della casa del Cinema che era stata allestita, appunto, dalla Fondazione. Quest’ultima aveva ottenuto, tempo addietro, l’immobile in comodato d’uso. Il segretario comunale, Giuseppe Bartorilla, aveva effettuato, poche settimane fa, una diffida alla Fondazione per ottenere il possesso del complesso ubicato nel centro storico. La Fondazione non ha consegnato le chiavi e dunque il Comune sta procedendo presso gli organi giudiziari per rientrare nella disponibilità dei locali.