Taormina, il ‘Lodo Impregilo’ sui parcheggi: la soluzione è vicina

Dimezzati gli importi dovuti, i particolari

1' DI LETTURA

TAORMINA – Dopo 26 anni va verso soluzione la questione relativa al cosiddetto Lodo Impregilo che si riferisce alla realizzazione dei parcheggi cittadini.

Taormina, i fondi da corrispondere

Il comune di Taormina a fronte di una richiesta da oltre 50milioni di euro al momento ne dovrá sborsare 23milioni e mezzo a seguito di una transazione. La commissione straordinaria di liquidazione, presieduta da Luciano Catania e di cui fanno parte, Tania Giallongo e Maria Di Nardo, ha definitivo l’accordo transattivo con l’Ati costituita da Hce Costruzioni SpA (mandataria) e le società Icla Spa, Comil Spa e Studi e Progetti Costruzioni (mandanti), sull’appalto dei lavori di realizzazione del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico e parcheggi sotterranei. La transazione arriva a distanza di anni dal primo lodo, che risale al 21 ottobre 1997.

Le pretese iniziali

Le richieste complessivamente avanzate dall’Ati ammontavano ad 50.766.834,49, euro mentre l’istruttoria condotta dagli uffici considerava ammissibile alla massa passa un importo di 35.403.692,89, euro al netto, – però, di alcune cause ancora sub iudice. Hce Costruzioni, in proprio e in qualità di mandataria dell’Ati, ha dichiarato di accettare la controproposta della Commissione.

MESSINA – Tutte le notizie