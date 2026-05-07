Taormina, la cardiochirurgia pediatrica. Caruso: “Manterremo l’eccellenza”

Le parole dell'assessore alla Salute

PALERMO- L’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso ha incontrato questo pomeriggio a Palermo il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì e il direttore del Policlinico “Rodolico – San Marco” di Catania Giorgio Giulio Santonocito per affrontare il tema della gestione della cardiochirurgia pediatrica di Taormina.

“Il benessere dei piccoli pazienti del Centro e quello delle loro famiglie – dice Caruso – è la mia priorità e quella del presidente della Regione Schifani ed è per questo che vogliamo garantire loro che la struttura sarà mantenuta così come i livelli di cura e di assistenza a cui sono abituati non verranno mai meno”.

“Nelle ultime ore ci siamo confrontati con il ‘Bambino Gesù’ di Roma e nei prossimi giorni ci incontreremo perché abbiamo ottenuto la disponibilità dell’azienda romana a garantire l’operatività del centro anche oltre la scadenza della convenzione e fin quando non si potrà procedere autonomamente mantenendo gli standard d’eccellenza finora prestati. Intanto, Asp di Messina e Policlinico di Catania si confronteranno concretamente per definire il quadro della situazione”.