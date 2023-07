Taormina, vacanze da mille e una notte o da mille in una notte?

Quanto costano le ferie nella perla dello Ionio

1' DI LETTURA



Taormina si conferma la meta del lusso. Un weekend ad agosto costa più di 3,000 euro e i posti disponibili sono pochi.

La Sicilia è la meta più desiderata dal turista esigente che ama trascorrere le sue vacanze in località splendide con un servizio 5 stelle e Taormina è in cima alla lista dei desideri.

I numeri parlano chiaro: due notti hanno una tariffa che oscilla dai 2.650 euro al Belmond Sant’Andrea fino ai 4.220 al Hotel Timeo, il Metropole sta in mezzo con una quotazione di euro 3.438 e il Four Seasons non ha più camere disponibili.

Che Taormina sia la meta più desiderata dal turista in cerca di esperienze lussuose lo confermano una serie di fattori, a cominciare dal continuo arrivo di grandi marchi internazionali che investono su Taormina: come il gruppo Lvmh, che lo scorso anno ha inaugurato la Boutique Dior e si appresta ad aprire nei prossimi giorni il negozio Louis Vuitton.



Al fianco dell’impero fondato a Bernard Arnault, a Taormina è presente un altro colosso del lusso il Four Seasons, che al san Domenico ha ospitato la fortunata serie White Lotus, che ha fortemente influenzato il mercato americano.

Prezzi da record per il gioiello della Sicilia che tiene testa alle top location d’Italia come Portofino o Capri.