Momenti concitati, interviene anche la polizia: le immagini diventate virali

1' DI LETTURA

TARANTO – La vicenda è ancora tutta da chiarire, ma il video ha già fatto il giro della rete: un corriere è stato portato fuori dal furgone e immobilizzato dai vigili urbani di Taranto che martedì scorso lo hanno sorpreso in sosta su uno scivolo per il passaggio di persone disabili. Anche per via delle grida di aiuto dell’uomo fermato, un 37enne tarantino, l’intervento della polizia municipale ha suscitato le reazioni dei passanti che hanno da subito lamentato una eccessiva violenza dei vigili nel condurre il corriere fuori dal veicolo e atterrarlo.

Corriere atterrato dai vigili, cosa è successo

Il video in alto mostra i momenti concitati dell’intervento, con il corriere che viene immobilizzato per terra dai vigili suscitando paura e tensione tra i cittadini. Nel giro di pochi secondi, come mostrano le immagini di Welcome To Favelas, un nutrito gruppo di persone finisce per “schierarsi” con il 37enne e cerca di difenderlo. Poi l’arrivo della polizia, che scorta il corriere lontano dal capannello di passanti intervenuti. A fanpage.it il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha dichiarato che “la direzione competente ha avviato gli accertamenti del caso” e che si attende “una relazione dettagliata da parte degli operatori coinvolti, affinché si possa ricostruire l’esatta dinamica degli eventi”.



