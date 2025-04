Targa Florio a Palermo, limiti alla circolazione in alcune strade

È in programma l'8 maggio

PALERMO – L’ufficio traffico e mobilità ordinaria del comune di Palermo, per lo svolgimento della manifestazione “109 Targa Florio – Targa Florio Historic Rally”, programmata per il giorno 8 maggio 2025, ha emesso un’ordinanza di limitazione della circolazione veicolare e pedonale in alcune vie e piazze cittadine.

Il provvedimento stabilisce quanto segue:

Giovedì 8 maggio 2025, in deroga alle ordinanze n. 1134 del 04/07/2001, n. 994 del 10 giugno 2005 e n. 875 del 10/07/2014, i mezzi identificati mediante placche e/o pass, riportanti i loghi e la denominazione della manifestazione, potranno accedere e sostare in piazza Verdi. La sosta dei taxi sarà spostata nella via Cavour, all’esterno di piazza Verdi, sempre nel lato destro per ogni senso di marcia. Dalle ore 17.00, i mezzi dei partecipanti alla manifestazione usciranno su via Ernesto Basile, corso Tukory, via Re Ruggero, piazza Indipendenza, corso Calatafimi, corso Alberto Amedeo, piazza Domenico Peranni, via Papireto, via Nicolò Turrisi, via Salesio Balsano, via Volturno, entreranno in piazza Giuseppe Verdi per la cerimonia di presentazione delle vetture e dei partecipanti.

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e comunque fino a cessate esigenze, effettueranno il percorso in uscita, con il supporto della polizia municipale, su via Cavour, via Roma, Piazza G. Cesare, corso Tukory, corsia preferenziale, e via Ernesto Basile per accedere all’interno del Campus dell’Università degli studi.

L’organizzazione dovrà provvedere al transennamento con cortina continua delle aree per separare il transito veicolare dei mezzi partecipanti alla manifestazione da quello pedonale in piazza Verdi durante lo svolgimento della manifestazione. I suddetti mezzi, per accedere nell’area di piazza Verdi dovranno rispettare le norme e prescrizioni indicate nel disciplinare tecnico della ZTL centrale.