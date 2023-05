Tari Catania, nuove scadenze approvate dal Consiglio

La votazione di ieri sera: i dettagli su quando pagare la tassa sui rifiuti

CATANIA – Il Consiglio comunale di Catania ha approvato nella seduta di ieri sera le due delibere proposte dalla Ragioneria generale riguardanti la variazione al bilancio 2022-2024 e le scadenze Tari.

La prima proposta, prelevata rispetto all’ordine del giorno e votata dall’Aula con 19 sì e 5 astenuti, è la ratifica della deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale relativa alle elezioni amministrative 2023, con la variazione al bilancio 2022 – 2024 competenza 2023, al fine di consentire la copertura delle spese elettorali.

Tari Catania, le nuove scadenze

Il secondo documento ad ottenere il via libera dell’Assemblea, con 23 favorevoli e due astenuti, è stato la rimodulazione delle scadenze per il versamento della Tari, con la modifica dell’articolo 5 capo I (disciplina generale) del regolamento sull’imposta unica comunale che era stato approvato con deliberazione consiliare del 10 giugno 2014.

Sulla base delle nuove disposizioni, il versamento della Tari, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, è previsto in tre rate, delle quali due di acconto e la terza a saldo, secondo queste scadenze: prima rata il 16 marzo (I acconto); seconda rata il 16 maggio (II acconto o rata unica di acconto); terza rata il 10 dicembre (saldo).