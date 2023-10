Tasse più alte in alcuni comuni: ecco quali sono

È quanto si legge in una bozza della manovra economica

ROMA – Possibili aumenti delle tasse in alcuni comuni. I capoluoghi di città metropolitana alle prese con il dissesto finanziario potranno innalzare l’Irpef dello 0,4% e prevedere una “tassa sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale fino a 3 euro”.

Possibili aumenti delle tasse: tutti i dettagli

È quanto si legge in una bozza aggiornata della manovra economica, ancora in via di elaborazione. I comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 avranno terminato il periodo di risanamento quinquennale potranno istituire, con apposite delibere del consiglio comunale, un incremento delle tasse.

Nello specifico, i comuni “hanno facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell’addizionale comunale Irpef, in deroga al limite previsto non superiore a 0,4 punti percentuali, e un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all’incremento della riscossione delle proprie entrate”.