Tassi di interesse alle famiglie: in Sicilia più alti che in Italia

Il rapporto trimestrale del dipartimento Finanze della Regione

PALERMO – In Sicilia i tassi d’interesse applicati alle famiglie consumatrici sono più alti rispetto alla media nazionale e alle altre regioni del Sud: i dati.

Tassi di interesse alle famiglie, i dati

I tassi a revoca sono pari al 5,79% (5,09 in Italia e 5,02 nel Mezzogiorno), quelli a scadenza 3,65% (3,36 e 3,21%). Anche i tassi per l’acquisto della casa risultano maggiori in Sicilia: variabile al 4,98% (rispetto al 4,49% della media nazionale e al 4,64% del Sud) e fisso al 2,74% (2,61% e 2,63%).

È quanto emerge dal rapporto trimestrale sulla rilevazione dei tassi d’interesse aprile-giugno 2024 elaborato dal dipartimento Finanze della Regione.

Il primato della Sicilia

Anche nell’industria, nelle costruzioni e nei servizi i tassi applicati ai prestiti sono superiori nell’Isola a quelli concessi nel resto del Paese: 6,8% (6,14% e 6,8%), 8,21% (7,38% e 8,1%) e 8,13% (6,68% e 7,74%).

In totale l’ammontare dell’accordato operativo dei prestiti, nel II trimestre dell’anno scorso, risulta pari a 33,239 miliardi di euro, 13,393 miliardi l’importo garantito e 27,369 miliardi l’utilizzato.

