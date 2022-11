Tavolo per la Lukoil di Priolo, Schifani e Tamajo al ministero

Presenti anche i sindacati

ROMA – In corso al ministero per le Imprese e per il made in Italy un tavolo sulla vicenda Lukoil Isab, la raffineria di Priolo a rischio chiusura, in vista del 5 dicembre quando scatterà l’embargo al petrolio russo. Presenti all’incontro, il ministro Adolfo Urso, il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo, il dirigente generale Carmelo Frittitta e i rappresentanti delle sigle sindacali.

“Urso ha proposto per la raffineria la garanzia di Sace ma le le banche, che hanno tagliato le linee di credito dell’azienda a seguito della guerra in Ucraina, starebbero prendendo tempo”. È quanto apprende l’Ansa da fonti sindacali rispetto all’incontro ancora in corso al ministero.