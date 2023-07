Teatri Riflessi, oggi la seconda semifinale

A condurre ci sono Dario D'Agata e Beatrice Gigliuto.

ZAFFERANA ETNEA (CT). Inaugurata ieri, 13 luglio 2023, l’ ottava edizione di Teatri Riflessi: dalle ore 16:30 il Parco comunale di Zafferana Etnea ha accolto artisti, giurati e pubblico per la prima semifinale di questa edizione.

Il primo pomeriggio è stato animato dalle varie attività previste nelle sei aree di StuzzicaMente: il laboratorio ludodidattico per bambini con l’autrice Connie Mannella; il workshop curato da Erin B. Mee, Viewpoints & Composition, una pratica laboratoriale grazie alla quale i numerosi partecipanti hanno creato un lavoro site-specific; le presentazioni dei libri di Cettina Caliò, Di tu in noi e Veronica Tomassini, L’inganno, curati da Grazia Calanna. Successivamente si è svolto il primo forum delle tre giornate, all’interno del quale le 13 compagnie in gara hanno presentato il proprio corto e il legame con il tema di questa edizione, Alterità, un concetto che ha ispirato non solo i corti selezionati, ma anche tutte le attività che fanno da cornice al festival.

A condurre le tre serate Dario D’Agata, direttore artistico del festival insieme a Valerio Verzin, e Beatrice Gigliuto. Dopo una breve presentazione dell’edizione e i ringraziamenti rivolti al comune di Zafferana Etnea e alla Regione Siciliana per il finanziamento ottenuto, il concorso serale è stato aperto da Tutto il mio amore di Melania Fiore – La Resistenza delle Formiche Teatro, e seguito da Corrente di Beatriz Mira & Tiago Barreiros, Zoe di Sara Baldassare, K(-A-)O di Kenji Shinohe, La vera storia di Turi u Bastaddu e Agatina puntini puntini di Retablo, Gianna di Nello Provenzano e They’re just joking di Alessia Ruffolo.

Oggi, venerdì 14 la seconda semifinale. Di seguito il programma della giornata:

ore 16:30 apertura delle aree espositive di StuzzicaMente e i seguenti appuntamenti:

Ore 20:30 appuntamento con la seconda semifinale di corti. Ecco gli ultimi 6 corti in gara:

Makallè | Miriam Scala – Sicilia, Lazio

The Vitruvian Human | Hungry Sharks CIE – Austria

Vice’ | Gruppo ELE – Sicilia

Alldough | Machete Republik – Portogallo, Austria

Herz | ProEnglish Theatre of Ukraine – Ucraina

ORFARM – La Fattoria degli Animali | Torre del drago aps – Puglia

Sul sito del festival è possibile visionare il programma completo, con il catalogo dei corti in gara e tutti i dettagli delle aree. L’ingresso a Teatri Riflessi 8 è totalmente gratuito, così come a tutte le attività programmate (workshop e laboratori, esposizioni, presentazioni di libri, laboratori ludo-didattici incontri e dj set).

Teatri Riflessi, Festival internazionale di corti teatrali e coreutici, è organizzato da IterCulture con la collaborazione del Comune di Zafferana Etnea, con il sostegno della Regione Siciliana, di Di Bella Costruzioni s.r.l. e con il patrocinio gratuito del Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea e del DAMS dell’Università di Messina.