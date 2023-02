Teatro Bellini, il mandolino virtuoso

La serata di gala dedicata a uno strumento 'curioso?

Catania. Una serata di gala che illuminerà il palcoscenico del Teatro Massimo Bellini di Catania in una preziosissima infrasettimanale, giovedì 9 febbraio alle ore 20: una performance artistica che prende il nome “Il Mandolino Virtuoso”. E’ questo il titolo del concerto che l’Associazione Culturale Musicale ‘Maestro Francesco Musmarra’, con il patrocinio dell’Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, del Conservatorio Musicale V.Bellini di Catania, del Comune di Catania e dell’Accademia Tiberina già Pontificia di Roma, ha scelto per raccontare la storia di un antico strumento popolare, che dal ‘500 in poi, con il suo suono sublime, ha incantato appassionati e musicofili.

Il concerto proporrà un repertorio di brani di Hummel, Vivaldi, Cecere, Mascagni, Gioviale e Musmarra e saranno eseguite con il solista di mandolino, di fama internazionale, Carlo Aonzo accompagnato dall’Orchestra Giovanile del Conservatorio Bellini di Catania, a cui faranno da cornice preziosa, il soprano Gonca Dogan ed il tenore Filippo Micale che canteranno dei brani di F. Musmarra, i cui testi lirici sono stati composti dalla Presidente dell’Associazione Maestro F. Musmarra, poetessa Venera Torrisi.

Il concerto sarà magistralmente diretto dal Maestro Giuseppe Romeo.

E qui, ci sarà la prima ‘curiosità’: la bacchetta che verrà utilizzata per dirigere l’orchestra, sarà quella originale di Pietro Mascagni, eccezionalmente concessa per l’occasione dal Presidente dell’Associazione ‘La casa di Colapesce’, Toti Librizzi. Inoltre, per gli appassionati di filatelia, in occasione dell’evento, verrà anche emesso uno speciale annullo filatelico.

“Abbiamo scelto il titolo ‘Il Mandolino Virtuoso’, per valorizzare uno strumento che fin dal ‘500 è stato protagonista in tutti i palcoscenici, ma che negli ultimi decenni era stato quasi dimenticato – ha dichiarato la Presidente dell’Associazione Culturale Musicale “Maestro Francesco Musmarra”, Dott.ssa Venera Torrisi, pronipote, tra l’altro del musicista acese F. Musmarra (1866-1927), direttore d’orchestra e di banda nonché compositore di un ampio repertorio di musica mandolinistica. L’associazione si occupa, oltre di ricerche e diffusione della musica del Musmarra, prevalentemente di organizzare concerti di musica classica. Inoltre vorrei ricordare – continua la Presidente Dott.ssa Torrisi – che il mio bisnonno e il Maestro Pietro Mascagni, hanno avuto un ‘legame musicale’ sancito dal ritrovamento di una Disposizione di Partitura, trovata in un fondo della nostra famiglia, della Marcia Trionfale dal titolo ‘Trento e Trieste italiane’, composta dal mio bisnonno, che lo stesso Mascagni diresse nel 1915. Questa Marcia che auspicava l’annessione all’Italia dei due territori- conclude la Presidente – ricevette un ringraziamento ufficiale da parte del primo Ministro del Re Vittorio Emanuele III”.

Conclude la Torrisi, “Un’altra marcia militare apprezzata in quel periodo, fu “Sicilia”, che entrò a far parte del repertorio della Banda dei Carabinieri Reali dal 1915, grazie all’attenzione del nipote del Musmarra, Ignazio, in qualità di musicante dell’allora Banda Reale dell’Arma. Questa notizia, accertata da documentazione epistolare, ha consentito l’avvio di un progetto musicale consistente l’incisione di un compact disc con la disponibilità della Fanfara dei Carabinieri di Roma”.

Il concerto sarà anche l’occasione per avviare, presso il Conservatorio di Catania, un progetto di ricerca studio sulla storia della musica mandolinistica. I biglietti per la serata di gala de ‘Il Mandolino Virtuoso’, possono essere acquistati presso il Boxoffice di Catania, anche on line.