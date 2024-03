Teatro Stabile di Catania, è Graziano Piazza il nuovo Direttore

Attore e regista teatrale

CATANIA – Graziano Piazza è il nuovo Direttore del Teatro Stabile. Attore e regista prevalentemente teatrale, nato a Domodossola e cresciuto a Torino, ma con ascendenze catanesi, è stato nominato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione dello Stabile. “Siamo certi – ha affermato la presidente del Cda, Rita Gari Cinquegrana – che Graziano Piazza guiderà il nostro Teatro Stabile con mano esperta e sicura e proseguirà in maniera brillante nel lavoro di riqualificazione e di rilancio dell’Ente nel panorama nazionale già intrapreso con successo dalla precedente direzione. E a tal proposito vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento a Luca De Fusco per il grande lavoro fin qui svolto”.

Le parole di Trantino

“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Graziano Piazza – ha commentato il sindaco di Catania, Enrico Trantino – uomo di teatro di caratura nazionale. Siamo certi che saprà trasferire la sua preziosa esperienza nella tradizione del Teatro Stabile e con il contributo determinante del Consiglio di amministrazione, dei dipendenti, degli artisti catanesi e delle forze sociali, si potrà consolidare come un’importante realtà teatrale dal cuore siciliano in grado di farsi apprezzare in tutta la nazione”.