Teheran spara su 4 navi a Hormuz e colpisce una base americana

Gli ultimi aggiornamenti del conflitto

Quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro.

La notizia è stata confermata dalla tv di Stato iraniana. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che quattro imbarcazioni sono state intercettate dalle forze navali mentre tentavano di attraversare lo Stretto senza aver coordinato la manovra con le autorità iraniane. Le imbarcazioni hanno ricevuto ma ignorato un primo avvertimento dalle forze navali iraniane, che hanno aperto il fuoco. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l’organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo Stretto di Hormuz. “Il Tesoro mantiene la massima pressione sull’Iran”, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent.

Rappresaglia dei Pasdaran, colpita una base militare Usa

I Pasdaran hanno annunciato oggi di aver preso di mira una base americana in rappresaglia agli attacchi sferrati in precedenza dagli Stati Uniti nel sud dell’Iran. Lo riferisce la televisione di Stato Irib.

Droni di Hezbollah nel nord di Israele, un morto e due feriti

Una donna soldato dell’Idf è rimasta uccisa e due riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Lo rende noto l’esercito, citato da Times of Israel. La donna uccisa è stata identificata come il sergente Rotem Yanai, 20 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due droni lanciati da Hezbollah sono esplosi in una zona militare al confine. Uno dei droni ha ucciso Yanai mentre correva verso un rifugio. Il secondo drone ha ferito gravemente un riservista e ne ha ferito un altro in modo meno grave.

Attacco Usa nel sud dell’Iran

L’esercito statunitense ha abbattuto quattro droni iraniani e ha colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas nel sud dell’Iran. Lo ha dichiarato un funzionario americano, descrivendo le azioni come “puramente difensive”. “Oggi, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno abbattuto quattro droni d’attacco iraniani che rappresentavano una minaccia nella zona dello Stretto di Hormuz”, ha affermato il funzionario, parlando in forma anonima, in una dichiarazione all’agenzia Afp.

“Le forze statunitensi hanno inoltre colpito una stazione di controllo a terra iraniana a Bandar Abbas che stava per lanciare un quinto drone”, ha aggiunto il funzionario. I nuovi attacchi arrivano a pochi giorni dall’attacco sferrato dall’esercito statunitense contro diverse postazioni missilistiche e navi posamine nella stessa zona, in quella che i funzionari statunitensi avevano descritto all’epoca come un’azione di “autodifesa”. Il funzionario Usa ha descritto le ultime azioni militari come “misurate, puramente difensive e volte a mantenere il cessate il fuoco”. Per rappresaglia, i Pasdaran hanno annunciato di aver colpito una base americana.

L’Iran apre il fuoco contro 4 navi che tentano di attraversare Hormuz

I media iraniani, secondo quanto riporta Al Jazeera, riferiscono che quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. La notizia è stata confermata dalla tv di Stato iraniana. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che quattro imbarcazioni sono state intercettate dalle forze navali mentre tentavano di attraversare lo Stretto senza aver coordinato la manovra con le autorità iraniane. Le imbarcazioni hanno ricevuto ma ignorato un primo avvertimento dalle forze navali iraniane, che hanno aperto il fuoco.