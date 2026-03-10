La "pazza idea" di Fratelli d'Italia

“Giorgia Meloni telefona a Sal Vinci”. A raccontare di una presunta chiacchierata a sorpresa tra la premier e il fresco vincitore del Festival di Sanremo è il quotidiano “La Repubblica”.

La presidente del Consiglio avrebbe apprezzato il brano con cui il cantautore ha espugnato il Teatro Ariston e avrebbe deciso di complimentarsi con lui personalmente.

Perchè Giorgia Meloni apprezza il brano di Sal Da Vinci

La canzone vincitrice del Festival, seconda nella classifica FIMI, sarebbe arrivata dritta al cuore di Giorgia Meloni per un motivo ben preciso.

“La tua ‘Per sempre sì’ è un regalo per il referendum”, avrebbe detto la premier nella telefonata con Sal Da Vinci avvenuta – secondo due fonti citate da “Repubblica” – venerdì 6 marzo, prima che il trionfatore di Sanremo 2026 si esibisse allo stadio Maradona per Napoli-Torino.

Il cantautore si trincera nel silenzio

Ma non è finita lì. Perché all’interno di Fratelli d’Italia qualcuno starebbe accarezzando l’idea di “usare il tormentone dell’Ariston come colonna sonora dei comizi” a supporto del sì al referendum per la giustizia. Forse a partire già da quello in programma giovedì 12 marzo a Milano.

Lo stesso ministro Francesco Lollobrigida aveva utilizzato una strofa del brano sotto un suo post. No comment da parte di Sal Da Vinci. “Non abbiamo nessuna dichiarazione da fare in merito”, ha affermato l’ufficio stampa del cantante contattato da “Fanpage.it”.

La smentita sull’intenzione di voto

Il cantante non si è mai espresso pubblicamente sul tema del referendum. Nelle scorse settimane era circolato un meme sui social secondo cui avrebbe intenzione di votare “no”. Ma all’indomani della vittoria sanremese, lo stesso Sal Da Vinci aveva voluto fare chiarezza sull’argomento.

“Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento, perché credo che ognuno fino all’ultimo momento può decidere di fare e dire quello che vuole. Non mi sono mai esposto da questo punto di vista e quindi è una fake news”, aveva precisato.

