TeliMar, Costantini: “Orgogliosi di avere un nostro atleta a Parigi”

Il tecnico ha sempre seguito Emanuele Gaetani Liseo che parteciperà alle Olimpiadi

PALERMO – Emanuele Gaetani Liseo tesserato del TeliMar è riuscito a qualificarsi, con l’Otto azzurro, alle prossime Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri si sono qualificati classificandosi dietro gli Usa e superando, di un solo centesimo, il Canada.

Emanuele è cresciuto all’interno della società palermitana sotto la sapiente guida di Marco Costantini, allenatore che l’ha seguito dall’approccio a questo sport e che continua a farlo ancora oggi.

“È un motivo di vanto per noi questa partecipazione. Nel corso di questi trent’anni abbiamo conquistato diversi titoli Mondiali ma le Olimpiadi sono un’emozione in più perché è un evento planetario e di grande spessore che rappresenta il massimo per il contatto sportivo è davvero un grossissimo motivo di pregio“.

“Emanuele è nato e cresciuto all’interno del TeliMar. È ‘nato’ durante una leva sportiva con delle scuole nel 2008, è cresciuto con noi. Negli anni è maturato come uomo e ha aumentato la consapevolezza di quello che poteva fare”.

Costantini, naturalmente, il giorno delle gare a Parigi sarà incollato davanti la tv per le batterie eliminatorie del 29 luglio e “pensiamo a guadagnarci la finale A“.