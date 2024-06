Un po’ di Palermo a Parigi 2024: l’intervista a Gaetani Liseo – VIDEO

L'atleta del TeLiMar che parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici si racconta

PALERMO – C’è tanta emozione in Emanuele Gaetani Liseo. Stiamo parlando dell’unico atleta palermitano che tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto sarà a Parigi per partecipare alle prossime Olimpiadi.

Originario di Piana degli Albanesi, scenderà in acqua con l’Otto azzurro del canottaggio dopo aver ottenuto la qualificazione lo scorso 21 maggio a Lucerna ai danni del Canada, per appena un centesimo di secondo. L’atleta, tesserato sia per la Marina Militare che per il TeLiMar, si è raccontato ai microfoni di LiveSicilia.

Emanuele Gaetani Liseo ha provato a descrivere quelle sensazioni uniche che si provano nel partecipare ai giochi olimpici. Già dalla prossima settimana raggiungerà la Francia insieme all’equipaggio azzurro per il pre ritiro. Concentrazione, tenacia, voglia di fare: non solo Piana degli Albanesi o Palermo, tutta Italia tiferà anche per lui.