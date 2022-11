TeLiMar, si torna in vasca contro il Circolo Nautico Posillipo

Fischio d’inizio alla Scandone alle ore 15 per la quattordicesima partita giocata dal Club dell’Addaura in appena 29 giorni

PALERMO – Neanche il tempo di rifiatare, per resettare la mente dopo la sconfitta nel derby di mercoledì. Domani, sabato 5 novembre, il TeLiMar Palermo sarà a Napoli per giocare con il Circolo Nautico Posillipo la terza giornata del Campionato di A1. Fischio d’inizio alla Scandone alle ore 15 agli ordini degli arbitri Federico Braghini e Alessia Ferrari per la quattordicesima partita giocata dal Club dell’Addaura in appena 29 giorni. Un tour de force reso ancora più difficile dalla chiusura della Piscina Olimpica Comunale, che ha compromesso parte della preparazione tattica.



“Quella di mercoledì contro l’Ortigia – per l’allenatore del TeLiMar, Gu Baldineti – è stata una partita difficile, contro una buona squadra. Domani sarà la quinta sfida negli ultimi otto giorni. Abbiamo avuto bisogno di recuperare il più in fretta possibile le energie fisiche e mentale, per andare a vincere una partita che per noi è importante”.



Padroni di casa saranno i posillipini allenati da Roberto Brancaccio, che hanno perso all’esordio alla Scandone contro il Brescia, andando a vincere sul finale in trasferta contro la neopromossa Bogliasco. La mentalità giusta, per il Club dell’Addaura “deve essere quella di una reazione comunque di rabbia sportiva, agonistica – dice l’attaccante del TeLiMar Alex Giorgetti –. Andremo a giocare in un campo ostico, però siamo consapevoli che se giochiamo col nostro gioco, se andiamo lì per comandare la partita e per tenere dal primo all’ultimo minuto ciò che dice il mister con le sue indicazioni e se riusciamo a far tutto alla lettera, cercando di limare gli errori, speriamo di riuscire a dimostrare che il potenziale che abbiamo visto in alcuni frangenti c’è. Ora come ora, è fondamentale una grande coesione”.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Dopo il tour de force in LEN Euro Cup, in cui abbiamo mancato per un soffio il passaggio del turno onorando la vasca contro formazioni di primissima fascia europea, e dopo la pesante sconfitta rimediata in casa contro l’Ortigia, a Napoli dobbiamo concretizzare un unico risultato contro un avversario ostico come il Posillipo. Non sarà della partita l’infortunato capitan Lo Cascio. Sono sicuro che tutta la rosa darà più del massimo per compensare questa assenza e per lavare l’onta della mancata prestazione di mercoledì nel derby casalingo. Una vittoria, certamente difficile ma non impossibile, ci potrà ridare fiducia e proiettare verso un prosieguo di Campionato in linea con l’importante programma tecnico-sportivo che abbiamo strutturato per la stagione sportiva in corso”.

Campionato di A1 maschile – terza giornata – CN Posillipo vs TeLiMar



Posillipo: 1.Lindstrom, 2.Iodice, 3.Stevenson, 4.Abramson, 5.Mattiello, 6.Aiello, 7.Briganti, 8.Lanfranco, 9.Picca, 10.Somma, 11.Milicic, 12.Saccoia, 13.Spinelli – Allenatore: Roberto Brancaccio



TeLiMar: 1.Jurisic, 2.Del Basso, 3.Vitale, 4.Di Patti, 5.Giorgetti, 6.Hooper, 7.Giliberti, 8.Pericas, 9.Fabiano, 10.Occhione, 11.Lo Dico, 12.Irving, 13.De Totero – Allenatore: Gu Baldineti



Arbitri: Federico Braghini e Alessia Ferrari – Delegato: Dario Barone