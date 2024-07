Temperature alte in Sicilia, nuova allerta per caldo e rischio incendi

L'avviso della Protezione civile

PALERMO – Temperature alte in Sicilia, la Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

Temperature alte, l’allerta

Per le giornate di domani e dopodomani è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 36 gradi centigradi (livello 3, colore rosso).

Inoltre, per la provincia di Palermo, per domani è stato dichiarato un rischio incendi di pericolosità “media” ed un livello di allerta di colore arancione.

