Temporale su Catania: massima prudenza per le strade

Pioggia battente nel tardo pomeriggio di oggi: registrata anche una forte grandinata.

CATANIA. Il temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi coinvolgendo il territorio etneo ed, in particolare modo, la città di Catania e tutto l’hinterland.

Una pioggia battente che si è protratta per diversi minuti, con alcuni Comuni bersagliati da forti grandinate.

E se da una parte il temporale si è andato attenuando, dall’altra le strade restano bagnate ed in alcuni tratti allagate. Per questo, si raccomanda la massima prudenza.