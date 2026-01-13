Tennis, Australian Open: Federico Cinà avanza, Cecchinato si ferma

I risultati dei due tennisti palermitani

Sui campi in cemento di Melbourne Park si sta completando il primo turno delle qualificazioni maschili degli Australian Open 2026. Giovedì 15 gennaio è previsto il sorteggio del main draw e domenica 18, invece, il via alle sfide del torneo.

Bene Federico Cinà. Il 18enne palermitano, numero 235 ATP, si è imposto sul sudafricano Lloyd Harris (221) con il punteggio di 6-4, 6-7 (4), 6-3 in 2 ore e 15 minuti di match. Il siciliano sfiderà il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, testa di serie numero 30 delle qualificazioni, che ha battuto il messicano Pacheco Mendez 6-1 6-2.

Niente da fare, invece, per Marco Cecchinato, numero 230 del ranking, sconfitto per 6-3 6-4, in un’ora e sei minuti di gioco, dal giovane belga Alexander Blockx, numero 95 ATP e settima testa di serie delle qualificazioni. Il percorso australiano dell’altro tennista palermitano si ferma qui.