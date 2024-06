Binaghi a Palermo: “Momento straordinario per il tennis italiano” VD

Il presidente della FITP nel capoluogo siciliano per il Davis Trophy Tour

PALERMO – Il numero uno della FITP Angelo Binaghi è stato il protagonista assoluto del terzo giorno palermitano del Davis Trophy Tour. La mitica insalatiera è stata esposta al Country Time Club, dove si è anche svolta una conferenza stampa nella quale è intervenuto lo stesso Binaghi.

Binaghi ha parlato proprio dei risultati attuali del tennis italiano (video in alto), elogiando il movimento e l’organizzazione di tutto il sistema nazionale e quindi non solo per quanto riguarda la Federazione. “La Sicilia ha dato moltissimo al tennis italiano, ta tutti i punti di vista. Una delle regioni più in crescita negli ultimi anni”, ha aggiunto.

Il presidente federale rientrerà a Parigi per assistere alla semifinale maschile del Rolland-Garros tra Jannik Sinner, nuovo numero 1 al mondo da lunedì 13 giugno, e lo spagnolo Carlos Alcaraz. E proprio alla fine dell’incontro con i giornalisti è arrivata la meravigliosa notizia dell’approdo di Jasmine Paolini nell’ultimo atto del singolare femminile del torneo francese.

Nella giornata di venerdì 7 giugno la Coppa Davis sarà nel salone piscina del TC2 del capoluogo siciliano dalle ore 12.30 alle 20.00. Il Davis Trophy Tour in Sicilia proseguirà nel corso del mese di luglio con altre due tappe nell’isola (Catania e Messina).