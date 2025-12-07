Tennis, Ct Palermo ancora sconfitto in finale scudetto: vince Verona

Ultimo atto maledetto per le ragazze del circolo palermitano

La maledizione delle finali perse sembra non voler lasciare stare il Ct Palermo che a Torino disputava il quarto atto finale di seguito tra competizione maschile nel 2022 e femminile nel 2023 e 2024. AT Verona si conferma campione d’Italia grazie a un meritato 3-0.

In apertura di programma, la ternana Angelica Raggi, 27 anni, numero 633 al mondo, ha battuto la mancina classe 1999 Federica Bilardo schierata dai capitani Chimirri e Freni in luogo della più esperta 35enne rumena Alexandra Cadantu che vanta un best ranking nel lontano 2014 da numero 59 delle classifiche Wta.

Nel secondo match di questa finale scudetto andata in scena sul veloce indoor della Stampa Sporting Torino, la 28enne ellenica Valentini Grammatikopoulou (453 WTA, best ranking 143) superava, dopo oltre due ore di gioco, la 22enne Anastasia Abbagnato per 6-4 2-6 6-4. Abbagnato, nel 3° set era sotto 5-2 ma non è purtroppo riuscita a completare la rimonta fino al 5-5 che avrebbe potuto aprire altri scenari.

Nel match tra le tenniste numero 1, la veronese Aurora Zantedeschi, 326 WTA, ha avuto ragione per 6-2 6-1 di Giorgia Pedone che non è riuscita a ripetere quanto di buono fatto nelle due semifinali quando sconfisse la quotata campana Nuria Brancaccio.

Non è bastato al team palermitano il tifo di una ventina di soci del Ct Palermo residenti al Nord. Presenti sulle tribune anche Alessandro Lazzaro, presidente del Ct Palermo, Gaspare Citrolo, deputato allo sport e Paolo Cannova, direttore sportivo.

Oltre alle tenniste schierate in singolare, della rosa della compagine capitanata da Alessandro Chimirri e Davide Freni hanno fatto parte anche Virginia Ferrara, Alessandra Fiorillo, Elisabetta Allegra e le due giocatrici straniere Alexandra Cadantu, rumena, e Yasmine Mansouri, francese.

Ct Palermo – AT Verona 0-3

Aurora Zantedeschi b. Giorgia Pedone 6-2 6-1

Valentini Grammatikopoulou b. Anastasia Abbagnato 6-2 4-6 6-4

Angelica Raggi b. Federica Bilardo 6-2 6-2