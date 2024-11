Tennis, Pedone: “Ancora in finale con ragazze cresciute al Ct Palermo”

La tennista: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa per l'ultimo atto di Serie A1 femminile"

Mancano 8 giorni alla finale scudetto di Serie A1 femminile di tennis che vedrà scendere in campo sul cemento indoor del Circolo della Stampa Sporting Torino, con diretta su Supertennis, il Ct Palermo (terza finale consecutiva) e l’Associazione Tennis Verona Falconeri.

Appuntamento fissato per sabato 7 dicembre, mentre il giorno dopo sarà la volta della finale maschile tra Tc Rungg e una tra Tc Santa Margherita Ligure e Tc Crema, la cui semifinale è stata rimandata al 29 novembre con il match d’andata e tra 48 ore con la gara di ritorno per gli impegni in Coppa Davis di Andrea Vavassori.

Il Ct Palermo verso la finale

Le ragazze e i capitani del club di viale del Fante arriveranno in Piemonte giovedì 5 dicembre e nel pomeriggio faranno il loro primo allenamento alla Stampa Sporting, campo già testato lo scorso anno quando a vincere per 3-1 era stata la Società Canottieri Casale.

Il Ct Palermo potrebbe affidarsi alle stesse interpreti di quella sfida e quindi come numero 1 la spagnola Marina Bassols Ribera, numero 2 Giorgia Pedone e come numero 3 Anastasia Abbagnato. A Torino saranno presenti anche Martina Caregaro e Virginia Ferrara.

Nella compagine del team veneto, oltre alle due atlete del vivaio Aurora Zantedeschi e Angelica Moratelli (n. 74 al mondo nel doppio), saranno certamente presenti anche la toscana Diletta Cherubini (470 del ranking) e una giocatrice straniera tra la greca 27enne Valentini Grammatikopoulou (442 WTA), oltre all’olandese di 33 anni Lesley Kerkhove numero 532 al mondo.

Queste le considerazioni di Giorgia Pedone, numero 202 al mondo, numero 8 in Italia, vincitrice in stagione di ben 3 titoli ITF e che il 26 dicembre volerà in Australia per i tornei preparatori all’Australian Open in cui giocherà le qualificazioni.

Ct Palermo, Pedone: “Sono fiduciosa”

“Gran bella soddisfazione essere ancora una volta in finale con una rosa quasi interamente composta da ragazze cresciute al Circolo del Tennis Palermo – racconta Giorgia Pedone ai microfoni del Ct Palermo -. Aver già disputato lo scorso anno una finale di serie A1 proprio sui campi dove saremo impegnate il 7 dicembre può rappresentare un piccolo vantaggio rispetto alle nostre avversarie”.

“Sono molto attaccata a questi colori e nell’andata del play-off contro Bolzano – prosegue -, pur con tutta la fatica accumulata per la finale disputata a Solarino nello stesso giorno e per il lungo viaggio alla volta di Palermo, non mi sono tirata indietro. Sono scesa in campo nel doppio che è stato molto importante nell’ottica del doppio confronto”.

“La formazione di Verona con Zantedeschi e Moratelli possiede un doppio molto forte. Conosco bene Zantedeschi che si allena qui al Country Time Club insieme a me e alle altre atlete dell’Accademia di Cinà. Sono molto fiduciosa per questa finale in cui penso e spero la nostra compattezza e amicizia che ci lega possa fare la differenza. Contro Casale la passata finale non è andata bene – conclude Pedone – e quindi abbiamo tanta voglia di rivalsa””.