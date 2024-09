Tennis, il Ct Palermo è campione d’Italia Under 16 femminile

Grande festa per il circolo palermitano del presidente Giorgio Lo Cascio

“Festa totale” in casa Ct Palermo per la sofferta e meritata vittoria del titolo italiano Under 16 femminile by Italgas. Nella finale che assegnava il tricolore, la squadra guidata dal capitano Alessandro Chimirri ha sconfitto, davanti al proprio pubblico, le piemontesi della Stampa Sporting Torino con il risultato di 2-1 al doppio di spareggio.

Una giornata iniziata con il forfait causa febbre della punta di diamante del sodalizio di viale del Fante Alessandra Fiorillo. Grandissimo merito quindi a Diletta D’Amico che ha vinto in tre set il suo singolare contro Matilde Lampiano e si è poi ripetuta nel doppio insieme a un’ottima Elisabetta Allegra. La coppia Cerbo – Lampiano si è arresa al match tiebreak.

Nel primo singolare di giornata invece Cerbo aveva sconfitto 6-4 6-4 Elisabetta Allegra. Alla fine del doppio, grande festa nel campo centrale con le tenniste protagoniste e le altre tre componenti del team festeggiate dai dirigenti del Ct Palermo con in testa il presidente Giorgio Lo Cascio. Oltre a Allegra, D’Amico e Fiorillo nell’organico anche Elisabetta Palmeri e Federica Amoroso.

“Risultato frutto di un lavoro di gruppo. Oltre alle ragazze che hanno giocato in questi tre giorni mi piace sottolineare anche il contributo delle altre due ragazze ovvero Palmeri e Amoroso che sono parte integrante del team. Questo titolo premia il circolo e lo staff tecnico che lavora quotidianamente con passione e impegno. Dopo lo straordinario, e forse irripetibile ciclo delle 2003 -2004 Pedone, Ferrara e Abbagnato in cui la vittoria degli scudetti era all’ordine del giorno, abbiamo riportato nella nostra bacheca un tricolore a distanza di 4 anni”, queste le parole del capitano Alessandro Chimirri, che è anche capitano del team di serie A1 femminile.