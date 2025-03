Tennis, il palermitano Federico Cinà fa il suo esordio in ATP a Miami

Ufficiale la wild card al Masters 1000 per il 17enne

Federico Cinà, tennista palermitano di 17 anni, debutterà nel circuito ATP. L’ex numero 4 junior e oggi numero 557 del mondo, figlio dello storico coach di Roberta Vinci Francesco, ha ottenuto una wild card per il Miami Open, torneo Masters 1000 che andrà in scenda al 16 al 30 marzo in Florida.

Cinà è reduce dalla vittoria a Sharm El Sheikh, in Egitto, dove lo scorso weekend ha messo in bacheca il suo secondo trofeo ITF dopo quello conquistato a Buzau, sulla terra rumena, lo scorso settembre. Nella finale del 15mila dollari sul cemento nordafricano ha avuto la meglio per 76(3) 76(3) sullo statunitense Martin Damm.

Nel tabellone maschile a Miami hanno ricevuto un invito anche il 19enne Learner Tien, Christopher Eubanks, Eliot Spizzirri e Wu Yibing. Petra Kvitova e Sloane Stephens, campionesse a Miami nel 2023 e 2018, guidano il gruppo di wild card in tabellone femminile, che comprende anche Ajla Tomljanovic, Tyra Grant, Alexandra Eala, Victoria Mboko e Sayaka Ishii.

Foto in evidenza dal profilo Instagram di Federico Cinà.