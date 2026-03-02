Tennis, Cinà vince a Pune: primo Challenger per il palermitano

Adesso è numero 183 al mondo

Non è stata una semplice vittoria, ma una vera e propria prova di maturità. Federico Cinà mette finalmente il suo sigillo nel circuito Challenger, trionfando nell’appuntamento di Pune, in India ($107.000 di montepremi, cemento). In una finale che è stata un concentrato di emozioni e nervi saldi, il tennista palermitano ha piegato il britannico Felix Gill con il punteggio di 6-3 5-7 7-6, dopo una battaglia durata due ore e mezza.

Il match è destinato a restare impresso nella memoria per un finale di terzo set da brividi. Sul punteggio di 5-6 in favore di Gill, Cinà si è ritrovato con le spalle al muro, costretto a fronteggiare ben 5 match point. Con una freddezza fuori dal comune, il talento siciliano ha annullato ogni chance dell’avversario in un game infinito da 18 punti, trascinando la sfida al tie-break. Lì, l’inerzia è girata totalmente: un 7-1 perentorio che ha chiuso i conti e dato il via ai festeggiamenti.

La vittoria in terra indiana proietta Federico Cinà verso nuovi orizzonti anche nel ranking ATP. Grazie ai punti conquistati a Pune, il tennista italiano firma il proprio best ranking, portandosi alla posizione numero 183 del mondo.