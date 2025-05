Tennis, Giorgia Pedone torna a gioire: vittoria all’ITF di Bol

Alla ventenne palermitana il titolo della prova da 30 mila dollari di montepremi

Una settimana all’insegna delle rimonte quella vissuta sul rosso di Bol in Croazia dalla ventenne tennista del team di A1 del Ct Palermo Giorgia Pedone che si allena sui campi del Country Time Club.

Nel match che assegnava il titolo della prova da 30.000 dollari di montepremi, Pedone ha sconfitto per 1-6 6-4 7-6 (7) la 26enne russa Anastasia Gasanova numero 297 delle graduatorie mondiali. Un successo fortemente voluto come testimonia la rimonta da 1-4 nel secondo set e il matchpoint annullato nel tiebreak del terzo parziale.

Anche ai quarti di finale la tennista classe 2004, reduce dalla partecipazione tramite wild card al tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia, aveva portato a casa una sfida tiratissima contro la norvegese Malene Helgo alla quale di palle match ne aveva annullate ben tre (4-6 6-4 7-6 lo score finale).

Un successo che giunge dopo una serie notevole di ko al 1° turno per Pedone che prima di questo appuntamento croato non si era mai spinta, e solo in una circostanza, al di là dei quarti di finale. Per lei si tratta del 5° titolo Itf della carriera dopo quelli vinti nel 2023 a Pula e lo scorso anno a Zagabria, Leme e Piracicaba.