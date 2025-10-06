Tennis, Serie A1: due pareggi per le squadre del Ct Palermo

Domenica dal doppio sapore per le squadre del circolo palermitano

Domenica 5 ottobre dal doppio sapore per le due squadre del Ct Palermo che fino al prossimo 9 novembre saranno impegnate nella fase a gironi della Serie A1 maschile e femminile di tennis. Il pareggio ottenuto a Crema per 3-3 dal team maschile può essere accolto molto positivamente, dato che si giocava contro i detentori del titolo.

Non si può dire altrettanto per il 2-2 maturato in casa dalla squadra femminile contro, anche in questo frangente, le campionesse in carica di AT Verona arrivate in Sicilia senza le due atlete del vivaio e quindi giocoforza costrette a cedere due punti (un singolare e il doppio) in quanto le tenniste del vivaio di ogni squadra devono disputare necessariamente un singolare e il doppio.

Il pareggio della squadra maschile

Assoluti protagonisti del confronto svolto in Lombardia sono stati il 21enne mancino Gabriele Piraino e uno dei volti nuovi del Ct Palermo, ovvero il 24enne licatese Luca Potenza, vittoriosi rispettivamente sul friulano Riccardo Bonadio, best ranking 164, e Leonardo Cattaneo.

I due tennisti siciliani hanno incamerato anche uno dei due doppi. Potenza e Piraino, ricordiamo, sono reduci dalle semifinali e da quarti ottenuti di finale al 30.000 dollari Itf di Pula e al Challenger 100 sul cemento spagnolo di Villena. Sconfitti invece il tedesco Patrick Zahraj, 243 al mondo, anche lui al pari di Potenza, nuovo innesto per la stagione 2025, Francesco Mineo e la coppia Zahraj- Riccardo Surano nel secondo doppio. Domenica 12 ottobre alle ore 9 esordio interno contro i liguri del Park Genova.

Questo il commento del capitano Davide Cocco: “Buon punto sul campo della squadra detentrice del titolo anche se avanti 2-0 dopo i primi due singolari ho pensato che se avessimo girato 3-1 al termine dei singolari avremmo avuto ottime chance di portare a casa i tre punti. Va detto però che il tedescp Zahraj è più a suo agio su campi veloci e poco ha potuto fare contro un ottimo giocatore come Ruggeri. Mi piace sottolineare con forza le grandi performance in singolare e doppio di Piraino e Potenza che ha bagnato nel migliore dei modi il suo debutto in maglia Ct Palermo”.

Rammarico per la compagine femminile

Passando alla sfida al femminile, remake della scorsa finale scudetto andata in scena a Torino, il confronto in viale del Fante termina 2-2. Sfida giocata davanti ad una più che buona cornice di pubblico con la presenza anche di alcune scolaresche del comprensorio palermitano e di alcuni ragazzi delle scuole tennis della Sicilia.

Nemmeno il tempo di iniziare che già il Ct Palermo era avanti 2-0 per l’assenza delle due tenniste del vivaio di AT Verona: Aurora Zantedeschi, impegnata oggi nella finale del doppio al Wta 125 di Rende e Linda Canteri. Di conseguenza, la rumena Alexandra Cadantu così come la coppia palermitana di doppio Anastasia Abbagnato – Giorgia Pedone hanno portato il punto senza scendere in campo.

Nei due soli due singolari disputati Anastasia Abbagnato, reduce dai quarti di finale al Wta 125 di Rende, pur lottando strenuamente, ha finito per cedere al tiebreak del 3° set alla ternana 26enne Angelica Raggi, n. 659 al mondo. Sul campo numero 2 invece, Giorgia Pedone, condizionata da un problema all’addome patito a fine primo set, è stata sconfitta in rimonta per mano della 28enne ellenica Valentini Grammatikopoulou, numero 410 ma con best ranking da 143.

Domenica 12 ottobre alle ore 9 trasferta piemontese a Beinasco (terra rossa indoor) sconfitto oggi per 3-1 a Prato.

Ct Palermo, i risultati del weekend

Prima giornata femminile: Ct Palermo – AT Verona 2-2

Valentini Grammatikoupolou b. Giorgia Pedone 4-6 6-1 6-2

Angelica Raggi b. Anastasia Abbagnato 3-6 6-4 7-6

Alexandra Cadantu vince per assenza giocatrice del vivaio

Pedone – Abbagnato vincono per assenza giocatrice vivaio

Prima giornata maschile: Tc Crema – Ct Palermo 3-3

Samuel Vincent Ruggeri b. Patrick Zahraj 6-2 6-0

Gabriele Piraino b. Riccardo Bonadio 7-6 6-4

Luca Potenza b. Leonardo Cattaneo 7-6 6-2

Lorenzo Bresciani b. Francesco Mineo 6-4 6-1

Gabriele Piraino – Luca Potenza b. Andrea Arnaboldi – Samuel Vincent Ruggeri 6-2 6-2

Lorenzo Bresciani – Riccardo Bonadio b. Patrick Zahraj – Riccardo Surano 7-6 6-2