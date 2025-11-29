Tensione e paura davanti allo stadio Renzo Barbera: scontri tra tifosi

Prima della partita con la Carrarese

PALERMO – Momenti di paura all’esterno dello stadio Renzo Barbera di Palermo, poco prima dell’inizio della partita contro la Carrarese. Due gruppi di tifosi avrebbero dato vita a una rissa, provocando il panico tra coloro che si stavano recando verso gli ingressi della struttura di viale del Fante.

Esplosa una bomba carta

In base alle prime informazioni, a scontrarsi sarebbero stati alcuni tifosi della curva Nord e della curva Sud dopo l’esplosione di una bomba carta. Quest’ultima ha provocato un forte boato, mettendo in allerta i presenti

In tanti si sono repentinamente allontanati ed è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sarebbero anche stati lanciati degli oggetti, tra cui delle bottiglie di vetro che hanno rischiato di colpire chi stava raggiungendo lo stadio. Ancora da accertare eventuali feriti.

Sul psoto la polizia

Sul posto sono intervenuti i poliziotti in tenuta antisommossa che hanno riportato la situazione alla calma. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare le persone coinvolte negli scontri.