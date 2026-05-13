Manovre all’Ars attorno alla norma blocca-assunzioni nelle Partecipate

Il testo proposto da Cracolici

PALERMO – Si accende il confronto all’Assemblea Regionale Siciliana sulla norma “blocca-assunzioni” proposta dal presidente della commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici e approvata in commissione Affari istituzionali con il solo voto contrario della Lega.

Secondo quanto apprende l’ANSA, alcuni assessori regionali, sostenuti da frange parlamentari bipartisan, sarebbero pronti a presentare subemendamenti con l’obiettivo di modificare o stoppare il provvedimento.

La norma è collegata al disegno di legge stralcio I, attualmente all’esame dell’aula, e prevede il blocco delle assunzioni fino al 31 dicembre 2027 nelle società partecipate e controllate dalla Regione Siciliana.

Tra gli enti interessati figurano Cefpas, Seus, Ast, Irvo, i Consorzi di bonifica e l’Esa, oltre ad altre società regionali.

L’eventuale stop non riguarderebbe i concorsi nella pubblica amministrazione né i processi di stabilizzazione dei precari già avviati.

Il provvedimento coinvolgerebbe oltre un migliaio di persone e ricalca una norma già approvata durante il governo guidato da Nello Musumeci, all’epoca condivisa dall’aula parlamentare.