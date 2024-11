Tensioni a Termini Imerese: gli abusivi occupano il Comune

Le parole del sindaco Maria Terranova

TERMINI IMERESE – Tensione a Termini Imerese. Il Comune guidato dal sindaco Maria Terranova ha deciso di sgomberare alcuni immobili occupati abusivamente in via Beato Agostino Novello e via Calcedonio Geraci. Oggi gli abusivi hanno occupato il Comune.

“Ho cercato di dare delle regole nella nostra comunità – dice il sindaco su un video pubblicato sulla pagina Facebook – Le persone che attendono pazientemente e con dignità un alloggio popolare e che sono in graduatoria devono potere entrare in quelle case”.

“È una questione di giustizia sociale – aggiunge il primo cittadino – in chi crede nello Stato e nelle regole. I servizi sociali avevano incontrato le persone che hanno occupato le abitazioni dicendo loro di cercare una nuova sistemazione. Non si sarebbe fatto finta di nulla come in passato. Ci sono persone che attendono con dignità l’alloggio popolare”.

Terranova ricorda che “tutto è stato fatto di concerto con la prefettura, la questura, i carabinieri. Chi uscirà dalle abitazioni non sarà lasciato indietro. Verrà assistito. In questi due giorni sono stata oggetto di insulti e minacce. Siamo consapevoli che il prezzo da pagare per la legalità è alto e siamo disposti a pagarlo per intero pur di ripristinare il rispetto delle regole nella nostra Termini Imerese”.