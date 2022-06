Tentano furto in chiesa: indagini della polizia

I malviventi sono scappati dopo aver scardinato una grata di ferro

PALERMO – Tentativo di furto nella chiesa di Santa Maria Monserrato a Palermo in piazza Croci. I ladri erano riusciti a scardinare una grata in ferro e stavano per entrare nella chiesa, ma qualcosa li ha fatti desistere e andare via.

I ladri forse sono stati notati dai passanti o da qualche residente è stato svegliato dai rumori che provenivano dall’edificio cattolico. Sta di fatto che i malviventi che avevano intenzione di rubare all’interno della chiesa sono fuggiti via portandosi comunque la grata. Le indagini sono condotte dalla polizia.