Tentato omicidio nella notte, accoltellato un 42enne

L'uomo ricoverato al policlinico in gravi condizioni

CAGLIARI – Tentato omicidio durante la notte a Selargius, in provincia di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato accoltellato in strada al culmine di una lite ed è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Monserrato.

L’episodio è avvenuto in via della Libertà vicino al centro commerciale. L’uomo avrebbe avuto una lite fuori da un locale e sarebbe stato accoltellato ripetutamente. Il 42enne è riuscito a fuggire ed ha raggiunto con la propria auto il pronto soccorso del Policlinico dove è stato soccorso.

E’ stato lui stesso a raccontare ai medici prima del ricovero cosa gli era accaduto. La prognosi è riservata.