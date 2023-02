Tentato omicidio nell’Agrigentino, tre colpi alla schiena

Indagano i carabinieri

1' DI LETTURA

RAVANUSA (AGRIGENTO) – Tentato omicidio a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Un trentaduenne tunisino è stato raggiunto da tre colpi di fucile alla schiena ieri sera, alle 23 circa, nei pressi di un bar del centro, in via Matteotti. Il ferito è stato soccorso e inizialmente – non ritenuto in pericolo di vita – è stato portato all’ospedale di Canicattì.

Ricoverato a Palermo

Poco dopo, per delle complicanze, è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è ricoverato in Rianimazione. Delle indagini sul tentato omicidio si stanno occupando i carabinieri che hanno già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, presenti nella zona.

Le indagini dei carabinieri

Secondo quanto emerge dai primi accertamenti investigativi, è stata vista allontanarsi, a gran velocità, un’autovettura dal luogo del tentato omicidio. Non è chiaro quante persone vi fossero all’interno. Il tunisino ferito è risultato essere presente regolarmente in Italia. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la sua vita, anche per capire in quale contesto può essere maturato l’agguato.