Spara tre colpi di fucile al chiosco di un fruttivendolo: arrestato

Il cinquantenne è stato accusato di tentato omicidio

PALERMO – Tentato omicidio a Palermo: il cinquantenne che ieri, nel corso di una lite con un uomo di 43 anni, ha esploso tre colpi con un fucile a canne mozze con matricola abrasa all’indirizzo del chiosco di ortofrutta di quest’ultimo, nei pressi di via Pascoli, a Pachino, è stato arrestato e condotto nel carcere di Cavadonna. La vittima è riuscita a fuggire e a chiamare la polizia.

Il tentato omicidio a Palermo

Gli agenti hanno intimato all’uomo di gettare l’arma e uno dei poliziotti intervenuti ha sparato un colpo con la pistola d’ordinanza ferendolo al polpaccio il cinquantenne nel corso della colluttazione finalizzata a disarmarlo. Due agenti hanno riportato una prognosi di 10 e 15 giorni.

L’uomo è stato immediatamente soccorso, per la ferita non grave, riportando una prognosi di dieci giorni. Il cinquantenne è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto illegale di arma da fuoco alterata e clandestina.